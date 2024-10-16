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الجيش: وصول طائرتَين تحملان مساعدات إنسانية وطبية من المملكة الأردنية الهاشمية وفرنسا

أخبار لبنان
2024-10-16 | 11:20
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الجيش: وصول طائرتَين تحملان مساعدات إنسانية وطبية من المملكة الأردنية الهاشمية وفرنسا
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الجيش: وصول طائرتَين تحملان مساعدات إنسانية وطبية من المملكة الأردنية الهاشمية وفرنسا

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 16/10/2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني لدى لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش. كما وصلت طائرة أخرى تحمل مساعدات طبية من فرنسا، وجرى تسلم الهبة بحضور فريق مختص من الطبابة العسكرية في الجيش.
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

الجيش

طائرة

مساعدات

المملكة الأردنية الهاشمية

فرنسا

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