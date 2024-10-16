جنبلاط: لا منطقة آمنة من الإعتداءات الإسرائيلية والأولوية لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701 ونشر الجيش

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من عين التينة أن "الأولوية لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني".

وقال جنبلاط بعد لقائه بري: "إجتمعنا في 2 تشرين الثاني في هذا الصرح وكان لنا والرئيس بري والرئيس ميقاتي وكنت معهما بصفة صديق وحليف ، وكان لنا الموقف الواضح وقف إطلاق النار، إنتخاب رئيس وفاقي قلنا وفاقي حتى لو لم يقف إطلاق النار لكن الهدف الأساسي وقف اطلاق النار وإنتخاب رئيس وفاقي ، ثم الدعوة والشكر على الوحدة الوطنية التي جرت وهي ستبقى ولا زلنا على هذا الموقف".

وأضاف: "ومهما صدرت مواقف متباينة وغير مؤيدة لكن نحن نقبل بالحوار وطبعاً وقف اطلاق النار على قاعدة القرار 1701 وتسليم الجيش الأمن في الجنوب اللبناني".

ولفت جنبلاط الى أنه "بما أن هناك مؤتمراً سيعقد بباريس لمساعدة لبنان إنسانياً وسياسياً نتمنى على الدول وبالتحديد فرنسا والدول الكبرى والولايات المتحدة الاميركية المساعدة العملية والفعالة للجيش اللبناني كي يستطيع القيام بالمهمة الموكلة اليه بشكل معزز ومكرم ، هذه هي ملاحظاتي بعد هذا الاجتماع والاتكال على الله وعلى القدر".

ورداً على سؤال عن الجهة التي يمكن لها أن تردع اسرائيل لكي توقف عدوانها، أجاب جنبلاط: "علينا ان ننتظر إعتداءات إسرائيلية في كل مكان ولا اعتقد ان هناك مناطق آمنة في لبنان وحتى في قسم من العاصمة بيروت ، وحده وقف اطلاق النار بمساعدة الدول الكبرى يوصلنا الى إنتخاب رئيس والى الإبتداء بالكلام بعيداً عن الخراب والدماء والدمار".



ورداً على سؤال حول ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي عن التفاوض تحت النار وهل هناك من قنوات إتصال دولية، قال جنبلاط: "هذا المنطق خاطئ فكيف نتفاوض ومن سيتفاوض الدولة اللبنانية والاعتداء على كل الشعب اللبناني هذا إختراع جديد في السياسه الدولية".



