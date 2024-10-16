الدفعةُ الرابعة من المساعدات السعودية والشحنةُ الثانية من المساعدات المصرية تصلان الى لبنان

لا تزال المساعدات الدولية تصل لبنان يومياً.



ووصلت اليوم الدفعةُ الرابعة من المساعداتِ السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان، وهي كناية عن مستلزماتٍ طبيةٍ وادويةٍ وموادَ غذائيةٍ ومستلزماتٍ إغاثية. كما تم تسليمُ كلِ الأدوية التي وصلت حتى اليوم من السعودية الى وزارة الصحة عبر الهيئةِ العليا للإغائة.



وكما السعودية، وصلت بعد ظهر اليوم الشحنةُ الثانية من المساعداتِ المصرية، وهي كنايةٌ عن إثنين وعشرينَ طناً من المواد الغذائية والمستلزماتِ الإغاثية مقدمةٌ من الهلالِ الأحمر المصري.