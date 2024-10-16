ماغرو وجه دعوة رسمية لميقاتي للمشاركة في مؤتمر باريس: ما يحصل غير مقبول ونحن نستمر بطلب وقف لإطلاق النار

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو الذي قال بعد اللقاء: "جئت للقاء ميقاتي من أجل توجيه دعوة رسمية له للمشاركة في مؤتمر باريس من اجل لبنان الذي سيعقد في 24 تشرين الحالي والذي سنبحث فيه الاوضاع التي يعيشها لبنان حاليا، وضرورة أن تساند المجموعة الدولية الجهود الإنسانية لدعم لبنان، والمراحل المقبلة وكيف يمكننا المساعدة في تقوية الدولة اللبنانية من خلال القوات المسلحة اللبنانية. وسيكون مؤتمر مهم سيرأسه رئيس الجمهورية الفرنسية ويشارك فيه العديد من الدول لدعم لبنان في هذه الاوضاع الصعبة جدًا."



وردًا على سؤال عن رأيه في الأوضاع الحالية في لبنان، أكد أن "ما يحصل غير مقبول ونحن نستمر بطلب وقف لاطلاق النار، وبعد جهودنا في نيويورك، نود التذكير بأن فكرة وقف إطلاق النار لم تمت وسنستمر بالعمل عليها".