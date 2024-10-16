منظمة الصحة العالمية تدعو إلى "وقف الهجمات" على المرافق الصحية في لبنان

دعت منظمة الصحة العالمية إلى "وقف الهجمات" على المرافق الصحية في لبنان، مؤكدة أن العديد منها أرغمت على الإغلاق في ظل تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية التي تستهدف حزب الله منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



وقالت في بيان: "تدعو منظمة الصحة العالمية إلى وقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية"، مضيفة أن "القصف المكثف وانعدام الأمن أرغم عددا متزايدا "من المرافق الصحية على الإغلاق، لا سيما في الجنوب".