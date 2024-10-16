جنبلاط بعد لقائه ميقاتي: وثيقة الطائف واضحة ومن المهم العودة إليها

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن وثيقة الطائف واضحة جدا لناحية بسط سيادة الدولة على الاراضي اللبنانية كافة، متنيا العودة اليها والتمسك بها.



وقال جنبلاط بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: "من المهم أن نعود إلى إتفاق الطائف ونخرج من بعض التفاصيل التي تشكل خلافًا داخليًا نحن بغنى عنه".



ولفت الى أن الوثيقة تشتمل على تأكيد تطبيق اتفاق الهدنة الذي وقع بين لبنان واسرائيل سنة 1949.