اليونيفيل: نذكّر الجيش الإسرائيلي وكل الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة

أعلنت "اليونيفيل" أن "جنود حفظ السلام المتمركزون في موقع بالقرب من كفركلا رصدوا صباح هذا اليوم، دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي تطلق النار على برج المراقبة الخاص بهم، وقد تم تدمير كاميرتين، وتضرر البرج".



وقالت في بيان: "مرة أخرى، نرى إطلاق نار مباشر ومتعمد على ما يبدو على موقع تابع لليونيفيل".



وأضافت: "إننا نذكّر الجيش الإسرائيلي وكل الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في كل الأوقات".