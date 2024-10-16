الحشيمي لـ حوار المرحلة: آن الأوان لإعادة النظر في كل المواقف بما فيها مواقف حزب الله

أوضح النائب بلال الحشيمي أنه "لم تتم دعوتي إلى لقاء معراب 2 بسبب بعض التحفظات على اللقاء 1 وإصراري على التحدث عن إتفاق الطائف أولًا."



وفي حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، رأى أن "اللقاء الوطني يجب أن يشارك فيه الجميع للوصول إلى نتيجة ونحن بحاجة إلى لقاءات لكن أن تكون جامعة للكل."



وأشار الحشيمي إلى أن "الـ1701 كان يحمي لبنان، وآن الأوان لإعادة النظر في كل المواقف بما فيها مواقف حزب الله."



وأكد أن "الأزمة التي وصلنا إليها خطيرة وعلينا التواضع والسعي لإيجاد الحلول."



وقال: "لبنان أصبح للأسف وحيدًا، ونحن بحاجة إلى إعادة علاقاتنا وإلإنفتاح على العالم العربي والغربي، وذلك لا يحصل إلا من خلال وجود رئيس للجمهوية."



كما شدد على أن "تحرير فلسطين مسؤولية العرب والدول الإسلامية كافة، لكننا الآن لا يمكننا الإستمرار ونحن بحاجة إلى التعاطي مع الأمور لبنانيًا."