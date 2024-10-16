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أبي رميا لـ حوار المرحلة: علينا التمتع بقرارنا وبسيادتنا... ونريد رئيسًا يتصالح مع المجتمع الدولي
أخبار لبنان
2024-10-16 | 16:01
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أبي رميا لـ حوار المرحلة: علينا التمتع بقرارنا وبسيادتنا... ونريد رئيسًا يتصالح مع المجتمع الدولي
أوضح النائب سيمون أبي رميا أننا "كنواب تيار سابقين داخل لقاء تشاوري يضم عددًا من النواب المستقلين، وكتلتنا ستكون كتلة ميسرة ومسهلة لانتخاب رئيس لكن ليس لأي رئيس."
وفي حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أوضح أن "علاقة متينة وقديمة بربطني مع قائد الجيش، وأثمن إدارته للمؤسسة العسكرية، وهو لديه المؤهلات التي تخوله لتبوء سدة الرئاسة."
وعن الحرب القائمة، أشار أبي رميا إلى أن "هناك أكثرية موصوفة من اللبنانيين كانت ضد ما حصل في 8 تشرين."
وأكد أن "الأمة جمعاء تطلب اليوم وقف إطلاق النار والعودة إلى السلام، وميقاتي يتواصل مع العالم ويستطيع التوصل إلى وقف النار، لكن السؤال هل إسرائيل تريد ذلك؟"
ورأى أنه "علينا التمتع بقرارنا وبسيادتنا، ولا يجب أن تملي علينا أي دول خارجية من بينها إيران ما يجب أن نفعل، كما علينا أن نعمل على الوصول إلى وقف لإطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية لتفادي الإحتلال الإسرائيلي."
واعتبر أن "كل المؤشرات تدل على أن هناك ضربة إسرائيلية مرتقبة على إيران، لكن يجب أن نعي على خطورة الوضع الذي نعيشه إقليميًا."
وفي سياق آخر، أكد أن "كلنا على علاقة جيدة مع معراب ومع القوات، ولقاء معراب قبل انعقاده أعطي أكبر من حجمه."
وشدد على أنه "لا يمكن أن نبقى خارج القرارات الدولية والمطلوب صحوة وطنية وأن تكون هناك مقاربة شفافة من قبل حزب الله والعودة إلى طاولة الحوار."
وقال إننا "نريد رئيسًا يتصالح مع المجتمع الدولي ويطبق القرارات الدولية."
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