قرار لوزير التربية ينظم عملية تسجيل التلامذة النازحين بالمدارس الرسمية والخاصة وتلامذة المدارس المقفلة

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، قرارا نظم بموجبه عملية تسجيل تلامذة المدارس الرسمية النازحين إلى مراكز الإيواء أو إلى أي مكان آخر، وكذلك تلامذة المدارس في المناطق الآمنة، وتلامذة المدارس الخاصة الموجودين في مراكز الإيواء أو من المدارس الخاصة المقفلة نتيجة العدوان.ودعا الحلبي هؤلاء التلامذة إلى التوجه إلى المدارس الرسمية التي فتحت أبوابها أو إلى أقرب مركز إيواء وتسجيل أسمائهم ابتداء من تاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٤سيما وأن التسجيل سوف يتم عبر الرابط الآتي:تمهيدا لتوزيعهم على المدارس ومراكز التعليم الاستثنائية، وذلك تمهيدا لإنطلاق العام الدراسي في ٤/١١/٢٠٢٤ .ولفت الحلبي إلى أنه إذا تعذر عليهم التواصل أو التوجه إلى أي مدرسة أو مركز إيواء ، فإنهم يمكنهم الاتصال على الخط الساخن في الوزارة لتسجيل اولادهم وذلك على الرقم الآتي 01772288