شقير: القوى السياسية مطالبة بإتخاذ موقف موحد يتيح تنفيذ بنود بيان القمة الروحية ووقف إطلاق النار

شدد رئيس تجمع "كلنا لبيروت" ورئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير على أن "لا مجال للإستمرار في مشاهدة هذا الكَمّ الهائل من الإجرام والتفَنُن في عمليات التدمير الممنهج الذي يقوم به العدو الإسرائيلي، ولا مجال لغض النظر عن معاناة نحو 1،4 مليون نازح، وعن توقف الدورة الإقتصادية وما سينتج عنها من مشاكل إجتماعية عميقة، وكذلك بشكل أساسي عن التهديد الحقيقي لكيان لبنان".



وأكد شقير في بيان أن " لا مجال للإنتظار، ولا بد من الإنتقال الآن من الكلام والعواطف الى الأفعال الإنقاذية، بالبناء على البيان الذي صدر عن الإجتماع الثلاثي بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والزعيم وليد جنبلاط، وعلى بيان القمة الروحية التي إنعقدت بالأمس في بكركي".



وطالب "كل القوى السياسية من دون إستثناء بالإلتقاء الآن لإعلان موقف وطني موحد يؤيد ويتبنى ما تضمنه البيانان المذكوران، وإتخاذ الخطوات التي تُتيح الشروع في تنفيذ بنودهما فوراً ودعم الرئيس ميقاتي للسعي مع كل الدول الصديقة والشقيقة ومجلس الأمن الدولي للتوصل الى وقف إطلاق النار".