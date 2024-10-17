دعم الجيش بين بري والسفير الفرنسي

بحث السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أجندة المؤتمر الدولي الذي تستضيفه فرنسا لدعم لبنان لاسيما البند المرتبط بدعم الجيش اللبناني.