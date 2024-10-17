وزير الدفاع الإيطالي: قوات اليونيفل في لبنان يجب تعزيزها وليس سحبها

اعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو إن مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان حيوية لإنهاء الحرب في المنطقة ويجب تعزيزها وليس سحبها من مناطق القتال كما طالبت إسرائيل.



وقال كروزيتو أمام البرلمان الإيطالي اليوم الخميس "يتعين على إسرائيل أن تفهم أن هؤلاء الجنود (التابعين للأمم المتحدة) لا يعملون لصالح أي طرف. إنهم هناك للمساعدة في الحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة".



لكنه أضاف أن آخر مراجعة سابقة لقرار تفويض اليونيفيل تمت في عام 2006 وأنه يحتاج إلى تحديث. وقال "اليونيفيل مهمة معقدة لها تفويض يصعب تنفيذه ولديها قواعد اشتباك غير مناسبة وقوات غير مجهزة للصراع الحالي".



ودعا كروزيتو الأمم المتحدة لتعزيز ودعم قدرات اليونيفيل بما يتضمن قوة انتشار سريع لتحسين حريتها في التحرك ومنحها المزيد من الأسلحة النارية.

