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وزارة الدفاع الألمانية: سفينة حربية ألمانية أسقطت طائرة مسيرة قبالة لبنان
أخبار لبنان
2024-10-17 | 07:46
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وزارة الدفاع الألمانية: سفينة حربية ألمانية أسقطت طائرة مسيرة قبالة لبنان
كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لرويترز أن سفينة حربية ألمانية تعمل ضمن مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) أسقطت جسما طائرا مسيرا قبالة ساحل لبنان اليوم الخميس.
وذكر المتحدث أن "السفينة الحربية أسقطت الطائرة المسيرة مجهولة الهوية في الماء في عملية اعتراض دقيقة"، مشيرا إلى عدم وقوع أضرار بالسفينة الألمانية أو طاقمها.
وأضاف أن السفينة الحربية لودفيغشافن أم راين تواصل مهامها.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية أول من أورد تقارير بخصوص الواقعة.
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