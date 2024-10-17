حقيقة أسر "حزب الله" لجنود إسرائيليين

بالنسبة لخبر أسر "حزب الله" لجنود إسرائيليين في كمين القوزح، فقد تبيّن وفق مصادر ميدانية متابعة، ما يلي:"فنتيجة المعارك الضارية التي استمرت اكثر من خمس ساعات ,سقط خلالها عدد من ضباط وجنود إسرائيليين بين قتلى وجرحى, حاول عناصر المقاومة سحب جثث او جرحى، الا ان كثافة النيران منعتهم من ذلك, فيما تمكن الجيش الإسرائيليّ من سحب الجثث والمصابين, ونقلهم الى الداخل الاسرائيليّ".