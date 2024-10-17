جنبلاط اتصل بمولوي ووفد من "التقدميّ" زار الأخير: تنظيم النزوح وتشديد على دور الأجهزة

اتصل رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط بوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، حيث تم البحث في آخر المستجدات الأمنية والميدانية، سيما ملف النازحين، وفق بيان "التقدميّ".



وزار وفد من "التقدميّ" ضم النائبين وائل أبو فاعور وبلال عبدالله وأمين السر العام ظافر ناصر، بجولة على كل من وزير الداخلية، قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.



وأكّدوا دور الأجهزة والقوى الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة.



وشدّدوا على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم معها وإيلاء الأمور لها لمعالجتها وتطويق ذيولها.



وكان تركيز على ضرورة تنظيم النزوح في كل المناطق اللبنانية واتخاذ اجراءات تحت سقف الدولة وإداراتها.



وأشار وفد "التقدمي" إلى أهمية احتضان اللبنانيين المستمر للنازحين من أبناء الجنوب والضاحية الجنوبية، منوها بهذا الاحتضان الوطني المهم والذي يشكل خير دليل على التكاتف والتضامن الوطني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.