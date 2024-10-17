أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

#عاجل ‼️ انذار جديد وعاجل إلى سكان منطقة الوردانية في لبنان وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والمباني المجاورة له



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/hOCMDk25LA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي انذارًا جديدًا وعاجلًا إلى سكان منطقة الوردانية في لبنان وتحديدًا الموجودين في المبنى المحدد في الخارطة والمباني المجاورة له.وكتب عبر اكس: "أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيليّ على مدى الزمنيّ القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 مترًا."