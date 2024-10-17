اجتماع في دار الفتوى لنواب المدينة وفاعلياتها... إمام: وحدتنا قائمة على الشراكة ووحدة الحال الى حد التلاحم

عقد اجتماع موسع في دار فتوى طرابلس، بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام.



وقال مفتي طرابلس: "من الطبيعي في هذه الظروف غير الطبيعية ان نتنادى الى الاجتماع، ان تتنادى الفاعليات الكريمة اصحاب السيادة والمقامات الروحية، حضرات النواب، غرفة التجارة، البلدية، حضرة القائمقام، الجمعيات الاهلية والسادة النقباء والفاعليات التي تسهر على العمل العام وعلى المصلحة العامة" .



وأضاف: "بالطبع نحن نتحدث عن مدينة طرابلس وعن محافظة لبنان الشمالي، ولطرابلس الشمال دور كبير في هذه الظروف. إذا من الطبيعي جدا ان نلتقي جميعا لتدارس الاوضاع ولنكون فعلا الحاضن الطبيعي، الحاضن المدروس الذي يقوم بدوره كما يجب بشكل منظم ومنضبط ومرتب، إضافة الى ما يهم الاخوة النازحين الذين نستضيفهم وهم اهلنا في طرابلس والجوار".



وشدّد على الوحدة الوطنية، "وحدتنا القائمة على الشراكة ووحدة الحال الى حد التلاحم ليس فقط الوحدة فقط بل وحدة المسار والمصير المشترك، وهذا الامر من اساسيات دورنا وما يقع على عاتقنا جميعًا".



وقال: "نتطلع لكي ينبثق عن هذا العمل ما يتجاوز مجرد الكلام والبيانات الى المتابعة الميدانية والادارية والدائمة بناء على الواقع والمتغيرات والمسؤوليات، ونتطلع جميعًا للمتابعة الدائمة سعيًا لتحقيق ما يخفف المعاناة، ونسأل الله ان الا تدوم هذه الحال وأن تأتي النهايات والخواتيم السعيدة في وقت ليس ببعيد، وان يلهم الله الجميع الصواب والرشد لما فيه مصلحة وطنه وشعبه ومناطقه واهله واجيالنا أيضًا."