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مساعدات إغاثية من السعودية والإمارات إلى لبنان
أخبار لبنان
2024-10-17 | 13:11
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مساعدات إغاثية من السعودية والإمارات إلى لبنان
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مساعدات إغاثية من السعودية والإمارات إلى لبنان
تستمر المساعدات الإغاثية في الوصول إلى لبنان، على وقع استمرار العدوان الإسرائيليّ، الذي أدى إلى نزوح نحو مليون وأربع مئة ألف لبنانيّ.
وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصول مساعدات جديدة ضمن الجسر الجويّ الإغاثيّ تحمل موادا غذائية وإغاثية وأدوية.
كما وصلت طائرة اماراتية جديدة في إطار حملة "الإمارات معك يا لبنان" تضمنت90 طنًا من المساعدات والمستلزمات الطبية.
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