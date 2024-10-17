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السفارة البريطانية: لجنة الاستجابة الطارئة للكوارث أطلقت نداء إنسانيًا في الشرق الأوسط

أخبار لبنان
2024-10-17 | 11:19
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السفارة البريطانية: لجنة الاستجابة الطارئة للكوارث أطلقت نداء إنسانيًا في الشرق الأوسط
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السفارة البريطانية: لجنة الاستجابة الطارئة للكوارث أطلقت نداء إنسانيًا في الشرق الأوسط

أعلنت السفارة البريطانية في لبنان ببيان، أن "لجنة الاستجابة الطارئة للكوارث أطلقت نداء إنسانيا في الشرق الأوسط لجمع الأموال عاجلا لمساعدة الأشخاص الذين دمر الصراع حياتهم".

واشار البيان الى أنه "طوال العام الماضي، دمر الصراع في الشرق الأوسط حياة الناس في أنحاء المنطقة، وفرّ الملايين من منازلهم بحثا عن الأمان. وفي الوقت الحالي، هناك ملايين الأشخاص من أنحاء غزة ولبنان والمنطقة الأوسع بحاجة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الطبية".

وأوضح أنه "في غزة، حجم الاحتياجات هائل، حيث يواجه الآلاف من الناس الموت بسبب الجوع والمرض، فضلاً عن الإصابات الناجمة عن الصراع. كما أصبحت المواد الغذائية والمياه النظيفة شحيحة للغاية، وقد نزح تسعون بالمئة من السكان، غالباً عدة مرات. وفي لبنان، اضطر أكثر من مليون شخص إلى مغادرة منازلهم في الأسابيع الأخيرة. وأصبحت أماكن الإيواء مكتظة، بينما تواجه المستشفيات صعوبة لعلاج آلاف المصابين. وفي الضفة الغربية، تضررت البنية التحتية الحيوية لشبكات المياه وأنظمة الصرف الصحي وسبل النظافة الشخصية بسبب العنف المستمر، واضطرت عائلات للنزوح من منازلها".

ولفت الى أن "المنظمات الخيرية الأعضاء في لجنة الاستجابة الطارئة للكوارث تعمل على التنسيق بشكل وثيق مع بعضها البعض ومع الشركاء المحليين لتوفير مساعدات منقذة للحياة، من غذاء وماء ومأوى ودواء والمزيد من الاحتياجات".

وأشار البيان الى أنه "في إسرائيل، نزح عشرات الآلاف من الأشخاص، وهم يعيشون تحت وطأة الصدمة الناجمة عن الصراع. ولجنة الاستجابة الطارئة للكوارث تراقب تطور الوضع، كما أن عددا من المنظمات الخيرية التابعة للجنة على استعداد لتوسيع نطاق استجابتها لتشمل إسرائيل في حال تحديد احتياجات إنسانية كبيرة غير مُلبّاة".

وذكر أن "لجنة الاستجابة الطارئة للكوارث تجمع 15 منظمة خيرية رائدة في مجال تقديم المساعدات في أوقات الأزمات في الخارج، في حال وجود احتياجات إنسانية كبيرة غير مُلبّاة. وعلى الرغم من التحديات والمخاطر الاستثنائية، تستجيب لهذه الأوضاع 14 منظمة خيرية أعضاء في اللجنة في غزة وفي لبنان، و8 منها في الضفة الغربية، بما في ذلك الصليب الأحمر البريطاني ومنظمة أوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة".

وأعلن أنه "سوف تُبّث نداءات لجمع الأموال لدعم هذا العمل الإنساني على قناة هيئة الإذاعة البريطانية BBC وقناة آي تي في ITV  والقناة الرابعة Channel 4 والقناة الخامسة Channel 5 وقناة سكاي Sky اليوم (17 أكتوبر)، وذلك بعد نشرة الأخبار المسائية. كما سوف تُبث نداءات على راديو BBC على مدار اليوم".

وقال الرئيس التنفيذي للجنة الاستجابة الطارئة للكوارث صالح سعيد: "يعاني ملايين الأشخاص، بمن فيهم عدة آلاف من الأطفال، من صدمات إنسانية لا يمكن تخيلها. وقد اضطر الكثيرون للنزوح عدة مرات، ولم يعد لديهم بيوت يعودون إليها. كما أصبح الغذاء والدواء شحيحين الآن، وباتت العائلات تواجه خيارات مؤلمة للبقاء على قيد الحياة".

وأوضح البيان أن "المنظمات الخيرية الأعضاء في لجنة الاستجابة الطارئة للكوارث تستجيب للاحتياجات حاليا في غزة ولبنان والضفة الغربية، حيث توفر مساعدات منقذة للحياة، من غذاء وماء ومأوى ودواء - وهذا الدعم الإنساني يمثل شريان حياة حيويا لملايين الناس الذين هم في حاجة هائلة للمساعدة. لكن هذه المنظمات الخيرية الأعضاء في لجنتنا بحاجة عاجلة لمزيد من الأموال لتلبية المستويات الهائلة من الاحتياجات. ونحن نرجو الجمهور أن يتبرعوا الآن لأجل إنقاذ الأرواح."

وقالت مديرة الشؤون الإنسانية في منظمة "إنقاذ الطفولة" ريتشيل كمنغز التي عادت للتو من غزة: "إن ما نشهده الآن هو كارثة إنسانية بمستويات غير مسبوقة، فلم يعد لدى الأطفال أو العائلات مكان آمن يلجأون إليه. وصحة الناس تتدهور بمستويات غير عادية، فالمجتمعات التي كانت صحية فيما مضى باتت منهكة. ونشهد الآن زيادة في عدد الأطفال المصابين بالإسهال واليرقان وأمراض تنفسية - وهي جميعها أمراض يمكن، إضافة للجوع الشديد، أن تؤدي إلى وفاة طفل في غضون أيام قليلة. كذلك تعطل تماما تعليم الأطفال على مدار أكثر من سنة، وسوف يتحملون وطأة الصراع لسنوات قادمة".

واضافت: "إننا نبذل كل ما في وسعنا للاستجابة لاحتياجات الأطفال، ونهيب بالجمهور البريطاني أن يتبرع استجابة لنداء لجنة الاستجابة الطارئة للكوارث لكي نتمكن من تقديم مساعدات حيوية للأطفال وعائلاتهم، الذين يعيشون في معاناة خلال هذا الصراع الوحشي، وهي مساعدات هم في حاجة ماسة إليها."
 

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