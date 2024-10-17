تقرير لجنة الطوارئ: النسبة الأكبر للنازحين في جبل لبنان وبيروت

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين التقرير الرقم 21 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن وجاء فيه:



خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 96 غارة جوية على ناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجماليّ للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10246 إعتداء.



صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 45 شهيداً و179 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2412 شهيداً و11285 جريحاً.



لتاريخه تم فتح 1096 مركزًا لاستقبال النازحين منها 900 مركز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.



وتستمر حركة النزوح ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 190882 نازحاً (44121عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت.



وتقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.



من تاريخ 23 أيلول لغاية 17 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 333893 مواطناً سورياً و 132074 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.



تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات".