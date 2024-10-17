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وزارة الصحة: 6 جرحى في الغارة على السفري في بعلبك الهرمل

أُصيب ستة أشخاص في الغارة الإسرائيلية على بلدة السفري في بعلبك الهرمل، وفق بيان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.