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وزارة الصحة: شهيدان و 9 جرحى في الغارة الإسرائيلية على اليمونة في بعلبك الهرمل

استشهد شخصان وأُصيب تسعة آخرين بجروح في الغارة الإسرائيلية على بلدة اليمونة في بعلبك الهرمل، وفق بيان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.