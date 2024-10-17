افرام: لاتخاذ قرار جماعي بتحييد لبنان من هذه العاصفة... وهذا أكثر ما أخشاه

أكد رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" نعمة افرام أنه يجب فصل الساحات ووقف اطلاق النار والتمسك بقوات "اليونيفيل"".



واعتبر افرام في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن وحدة الساحات "دعسة ناقصة" وأن "هذه الحرب ليست حربنا وعلينا الخروج منها باسرع وقت".



وقال: "يجب إتخاذ قرار جماعي بتحييد لبنان من هذه العاصفة الكبيرة".



ورأى افرام أن "ما يحصل يتخطى الحرب"، مبديا خشيته من أن يؤدي الى تغييرات جيوبوليتيكية.



وقال: "أكثر ما اخشاه هو ازدياد الضغط على الشرعية والمؤسسات اللبنانية وان تبدأ اسرائيل باستهداف البنى التحتية وأن ندخل في حصار".



ولفت افرام الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعرض للضغط، قائلا: "بعد زيارة وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي ثمة شيء تغير كما أنني أعتقد أنه سيحصل تغيير أيضًا بعد القمة الروحية البارحة".



واعتبر افرام أن الرئيس يجب ان ينتخب قبل اطلاق النار لانه سيكون المحوار الاول في هذا المجال، مشيرا في الوقت نفسه الى أن هذين الملفين يأيتيان ضمن مسار واحد".



وعن عدم مشاركته في لقاء "معراب 2"، قال افرام: "ما حصل مع القوات اللبنانية "صفحة وطويت" وليس "زعل" وقد ثمثلنا في اللقاء بأفضل الناس".





