وزارة الصحة: 2412 شهيدًا و 11267 جريحًا منذ بدء العدوان

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيانًا أعلن أن الغارات الإسرائيلية يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:



- الجنوب: 12 شهيدًا و41 جريحًا

- النبطية: 25 شهيدًا و 88 جريحًا

- البقاع: 3 شهداء و 14 جريحًا

- بعلبك الهرمل: 5 شهداء و 36 جريحًا





وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 45 شهيدا وإصابة 179 بجروح.



بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2412، والجرحى إلى 11267 .