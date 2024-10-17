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وزارة الصحة: 2412 شهيدًا و 11267 جريحًا منذ بدء العدوان
أخبار لبنان
2024-10-17 | 15:28
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وزارة الصحة: 2412 شهيدًا و 11267 جريحًا منذ بدء العدوان
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيانًا أعلن أن الغارات الإسرائيلية يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:
- الجنوب: 12 شهيدًا و41 جريحًا
- النبطية: 25 شهيدًا و 88 جريحًا
- البقاع: 3 شهداء و 14 جريحًا
- بعلبك الهرمل: 5 شهداء و 36 جريحًا
وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 45 شهيدا وإصابة 179 بجروح.
بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2412، والجرحى إلى 11267 .
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الصحة:
شهيدًا
11267
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