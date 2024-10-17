الدويهي: بري يتعدى على صلاحياته... وعلى الحكومة المطالبة بوقف اطلاق النار

أكد النائب ميشال الدويهي أنه "لن ينتخب رئيسا يريح الطبقة السياسية الحاكمة بل رئيسا ينقل لبنان من مكان الى آخر".



ولفت الدويهي في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى أن الثقافة القائمة على منطق فائض القوة انتهت، لافتا الى أن "حزب الله لديه حلفاء مسؤولين مثله عن الخراب الذي حلّ بالبلد".

وشدد على أن رئيس المجلس النيابي لديه مهمة واحدة فقط وهي الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس.



وقال: "الرئيس بري يتعدى على صلاحياته فلا يحق له طلب الإتفاق على إسم ومن ثم الذهاب إلى جلسة الانتخاب".



وشدد الدويهي على أن الدولة وحدها تضمن العيش معا، معتبرا أن "هذا الامر ليس سهلا ولكن ليس من طريق آخر للخلاص".



ولفت أنه "لم يكن لنواب التغيير أن يدخلوا الى الحياة السياسية الا عبر ثورة 17 تشرين"، مشيرا الى أن هذه "الثورة أكدت أن الشعب اللبناني شعب حيّ".



واشار الى أن "نداء بكركي جيّد ويبنى عليه، مشددا على أنه "على الحكومة اللبنانية المطالبة بوقف اطلاق النار".



وقال: "الطبقة السياسية هي أكثر من يسمع للسفراء ويفتح خيوطا مع المخابرات الاجنبية وهي انتهت في الأيام الأولى لثورة 17 تشرين".



واضاف: "مؤسف أن تكون ممارسة نواب التغيير ليست على قدر المستوى".























