تفاصيل الكمين الذي أدى الى مقتل خمسة من لواء غولاني في الجنوب

سمحت الرقابة العسكرية بنشر تفاصيل عن الكمين الذي إستهدف الجنود الإسرائيليين في الجنوب أمس.



وإعترفت تل أبيب بمقتل خمسة من جنودها من لواء غولاني.



وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عناصر النخبة في اللواء المذكور دخلوا مبنى يوم أمس بعد أن تم تعريفه على أنه آمن وبدعم ناري من الجو، وعندما أصبحوا داخله فتح عناصر من حزب الله النار عليهم من مسافة قريبة جداً.







