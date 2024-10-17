ماكرون يدعو إسرائيل "لوضع حد لعملياتها العسكرية" في لبنان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ بلاده تطلب من إسرائيل "وضع حدّ لعملياتها العسكرية في لبنان" و"عدم توسيع نطاق تحركها على الأرض" في هذا البلد و"احترام سيادته".



وقال ماكرون في خلال مؤتمر صحفي عقب قمة أوروبية في بروكسل إنّ "سيادة لبنان بالنسبة لفرنسا هي قضية أساسية ستدافع عنها دائما"، مشدّدا على "المسؤولية الجسيمة جدا" التي تتحمّلها إيران وحزب الله في شنّ اسرائيل هجمات عسكرية في لبنان.