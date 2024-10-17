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البيت الابيض: اتخذنا سلسلة إجراءات ستسمح للبنانيين الموجودين في الولايات المتحدة بالبقاء لفترة أطول
أخبار لبنان
2024-10-17 | 17:10
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البيت الابيض: اتخذنا سلسلة إجراءات ستسمح للبنانيين الموجودين في الولايات المتحدة بالبقاء لفترة أطول
أعلن البيت الابيض أن الرئيس الاميركي جو بايدن أكد على الحاجة إلى حل دبلوماسي لإنهاء النزاع في لبنان بغض النظر عن كيفية انهائه.
وقال البيت الابيض في احاطة صحفية: "بايدن يركز ليس فقط على إنهاء هذه الجولة من القتال، بل يعمل أيضًا على تحقيق حل دائم ومستدام، ويجب أن يشمل هذا الحل المستدام الجيش اللبناني".
وأضاف: "بما أن الجيش الشريك الأمني الرئيسي للبنان، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بتعزيز قدراته الذي يعتبر المدافع الشرعي الوحيد عن سيادة لبنان".
وفي هذا السياق، اشار البيت الابيض الى أنه "منذ عام 2006، استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 3 مليارات دولار في الجيش اللبناني، وقد ساعد هذا الاستثمار القوات المسلحة اللبنانية على أن تكون قوة استقرار داخليًا وإقليميًا، وسنواصل الاستثمار بقوة في الجيش اللبناني".
من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أنه اتخذ سلسلة من الإجراءات التي ستسمح في حالات معينة للبنانيين الموجودين في الولايات المتحدة بالبقاء لفترة أطول في البلاد، مع السماح لهم بالحصول على تصاريح للعمل، مشيرا الى أن عدد الذين يمكنهم تقديم هذه الطلبات نحو 11,000 لبناني.
وقال إن نحو 1740 طالبًا لبنانيًا في الولايات المتحدة سيسمح لهم بتقديم طلبات للحصول على تصاريح للعمل، كما سيسمح لهم بتقليل عدد ساعات التدريس دون أن يؤثر ذلك على إقاماتهم.
ولفت الى أن الولايات المتحدة تعمل على تسريع طلبات لم الشمل للمواطنين الأميركيين وأقربائهم المباشرين في لبنان، وذلك عبر السفارة في بيروت وحتى من خلال السفارات الأخرى حول العالم.
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