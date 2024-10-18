الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من والى بيروت من 21 الى 26 تشرين الأول
أخبار لبنان
2024-10-18 | 03:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من والى بيروت من 21 الى 26 تشرين الأول
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط –الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل مواعيد بعض رحلاتها من والى بيروت للفترة الممتدة من 21 الى 26 تشرين الأول 2024 وذلك لاسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
أما بقية الرحلات فتبقى على حالها، بحسب شركة الطيران.
**للاطلاع على الرحلات المعدلة
إضغط هنا
أخبار لبنان
مواعيد
رحلات
طيران
الشرق
الأوسط
بيروت
تشرين
الأول
التالي
مصدر للـLBCI: قمة في الاردن قريبا لمناقشة الحلول المقترحة ليوم ما بعد الحرب ومصير الأنظمة الحاكمة بغزة ولبنان
القصف الاسرائيليّ مستمر على مناطق البقاع… وهدوء ساد على ليل بعلبك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-10-12
طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد بعض الرحلات من والى بيروت من 14 الى 20 تشرين الأول
أخبار لبنان
2024-10-12
طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد بعض الرحلات من والى بيروت من 14 الى 20 تشرين الأول
0
خبر عاجل
2024-08-28
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-08-28
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
0
أخبار لبنان
2024-08-19
جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024
أخبار لبنان
2024-08-19
جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024
0
خبر عاجل
2024-08-13
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 14 الى 18 آب ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-08-13
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 14 الى 18 آب ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:28
جعجع لـ”الشرق الأوسط”: لن نقبل بعد الحرب بعودة “دويلة حزب الله”
أخبار لبنان
05:28
جعجع لـ”الشرق الأوسط”: لن نقبل بعد الحرب بعودة “دويلة حزب الله”
0
أخبار لبنان
05:09
اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية وبحثٌ في الغذاء والتدفئة والكهرباء والمياه
أخبار لبنان
05:09
اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية وبحثٌ في الغذاء والتدفئة والكهرباء والمياه
0
أخبار لبنان
05:05
أدرعي ينذر سكان هذه القرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
05:05
أدرعي ينذر سكان هذه القرى في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
04:42
ميقاتي طلب من بو حبيب استدعاء القائم باعمال السفارة الايرانية في بيروت على خلفية حديث قاليباف
أخبار لبنان
04:42
ميقاتي طلب من بو حبيب استدعاء القائم باعمال السفارة الايرانية في بيروت على خلفية حديث قاليباف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
0
آخر الأخبار
00:22
"المقاومة الإسلامية": استهدفنا للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط بلدة عيتا الشعب أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى بصلية صاروخية كبيرة
آخر الأخبار
00:22
"المقاومة الإسلامية": استهدفنا للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط بلدة عيتا الشعب أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى بصلية صاروخية كبيرة
0
آخر الأخبار
03:20
وزير الصحة: كنا طالبنا منحة بعدة ملايين من الدولارات من الخارج لدعم وتقوية الامن الصحي في لبنان وتم قبول الطلب الامر الذي سيحسّن أمننا الصحي
آخر الأخبار
03:20
وزير الصحة: كنا طالبنا منحة بعدة ملايين من الدولارات من الخارج لدعم وتقوية الامن الصحي في لبنان وتم قبول الطلب الامر الذي سيحسّن أمننا الصحي
0
آخر الأخبار
2024-10-09
الجميل لحوار المرحلة : “حزب الله” أخذ لبنان إلى الحرب في حين كنّا نطالبه بفصل مسار لبنان عن مسار غزة ومضى من دون أن يطلب رأي اللبنانيين جميعهم
آخر الأخبار
2024-10-09
الجميل لحوار المرحلة : “حزب الله” أخذ لبنان إلى الحرب في حين كنّا نطالبه بفصل مسار لبنان عن مسار غزة ومضى من دون أن يطلب رأي اللبنانيين جميعهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
02:53
القصف الاسرائيليّ مستمر على مناطق البقاع… وهدوء ساد على ليل بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
02:53
القصف الاسرائيليّ مستمر على مناطق البقاع… وهدوء ساد على ليل بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
02:51
التوغلات والاشتباكات مستمرة على الحدود… إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
02:51
التوغلات والاشتباكات مستمرة على الحدود… إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
14:35
مشاهد من الغارات الإسرائيلية المسائية التي استهدفت الوردانية
خبر عاجل
14:35
مشاهد من الغارات الإسرائيلية المسائية التي استهدفت الوردانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في معمل الشيخة امال مونة حاصبيا تعطي الخيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في معمل الشيخة امال مونة حاصبيا تعطي الخيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول البريكس في مواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية بصراع على السلطة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول البريكس في مواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية بصراع على السلطة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العراق فتح أبوابه للبنانيين.. والعراقيون يخافون توطينهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العراق فتح أبوابه للبنانيين.. والعراقيون يخافون توطينهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من صيدا صرخة نازحين بحاجة الى عناية خاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من صيدا صرخة نازحين بحاجة الى عناية خاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حل نقص المياه في مراكز اللجوء… لدى وزارة المال!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حل نقص المياه في مراكز اللجوء… لدى وزارة المال!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تطور في الموقف الأميركيّ حيال العدوان الاسرائيليّ على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تطور في الموقف الأميركيّ حيال العدوان الاسرائيليّ على لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:48
حقيقة أسر "حزب الله" لجنود إسرائيليين
أخبار لبنان
07:48
حقيقة أسر "حزب الله" لجنود إسرائيليين
2
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
3
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة
4
خبر عاجل
12:51
انذار جديد وعاجل من ادرعي الى سكان البقاع
خبر عاجل
12:51
انذار جديد وعاجل من ادرعي الى سكان البقاع
5
خبر عاجل
17:21
بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو
خبر عاجل
17:21
بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو
6
أخبار لبنان
09:37
أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
أخبار لبنان
09:37
أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
7
أخبار لبنان
03:20
ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان
أخبار لبنان
03:20
ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان
8
خبر عاجل
12:28
الجامعة اللبنانية حددت مواعيد استئناف الدراسة
خبر عاجل
12:28
الجامعة اللبنانية حددت مواعيد استئناف الدراسة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More