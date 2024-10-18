جلسة نيابية لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين الثلثاء المقبل

يعقد مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وعملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، جلسة تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء المقبل.