ميقاتي طلب من بو حبيب استدعاء القائم باعمال السفارة الايرانية في بيروت على خلفية حديث قاليباف

طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب استدعاء القائم باعمال السفارة الايرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من ان طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701.



وطلب من وزير الخارجية ابلاغ القائم بالاعمال الايراني الموقف اللبناني في هذا الصدد.