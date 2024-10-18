أدرعي ينذر سكان هذه القرى في جنوب لبنان

أصدر المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي بيانا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:



قوزح, بيت ليف, ياطر, جبل البطم, زبقين, مروحين, شيحين, أم توته, بستان, الزلوطية، يارين, الظاهرية, مطمورة, مجدل زون, شمعا, طير حرفا, أبو شاش, الجبّين, بياض، المنصوري, كفرا, علما الشعب, الناقوره.