تمديد مهل الإستيراد الموقت للسيارات والدراجات النارية والمركبات السياحية

مدد المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري، في مذكرة ادارية، مهل الإستيراد الموقت للسيارات والدراجات النارية والمراكب السياحية لغاية 31/12/2024 ضمنا مهل الإستيراد الموقت للسيارات ووالدراجات النارية والمركبات السياحية المدخلة موقتا إلى لبنان بهدف السياحة، بموجب بيانات إدخال موقت من نموذج (IM5) أو دفاتر مرور دولية، أو رخص إستيراد موقت، أو دفاتر مرور ومكث موقت، والتي تكون المهل الممنوحة لها صالحة ما بين تاريخ صدور هذه المذكرة وتاريخ 31/12/2024، أو لغاية تاريخ صلاحية الدفترين المذكورين إذا كانت صلاحية أي منهما تنتهي قبل تاريخ 31/12/2024.