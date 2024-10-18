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مصدر مقرب من قاليباف ينفي ما نُقل عنه بشأن وقف إطلاق النار في لبنان
أخبار لبنان
2024-10-18 | 05:54
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مصدر مقرب من قاليباف ينفي ما نُقل عنه بشأن وقف إطلاق النار في لبنان
نفى مصدر مقرب من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ما نقل عن قاليباف بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.
واشار المصدر للميادين أن قاليباف أكد في مواقفه أنّ ما تؤيده الحكومة والمقاومة في لبنان بشأن وقف إطلاق النار ستؤيده إيران.
وأفاد بأن التعاون مع أوروبا هدفه المساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تؤيده الحكومة والمقاومة في لبنان.
أخبار لبنان
قاليباف
إطلاق
النار
لبنان
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