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جعجع: ما صرّح به ميقاتي يُعطينا بصيص أمل بأن الدولة بدأت تتحمّل مسؤولياتها
أخبار لبنان
2024-10-18 | 06:00
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جعجع: ما صرّح به ميقاتي يُعطينا بصيص أمل بأن الدولة بدأت تتحمّل مسؤولياتها
اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "ما صرّح به رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم تعليقا على كلام رئيس البرلمان الإيراني يُعطينا بصيص أمل بأن الدولة اللبنانية، ولو بعد خراب البصرة ويا للأسف، بدأت تتحمّل مسؤولياتها".
ورأى جعجع في بيان أن "ما أدلى به الرئيس ميقاتي صباح اليوم يعبِّر عن وجهة نظر كل لبناني صميم"، متمنيا أن "يُكمل الرئيس ميقاتي ويقول إن الحكومة اللبنانية تطلب وقفا لإطلاق النار على أساس تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 1559، 1680 و1701، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لوقف المجازر المستمرة في لبنان منذ نحو شهرين".
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