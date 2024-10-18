مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية: وصول طائرة مساعدات جديدة لدعم الشعب اللبناني

أعلن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، في بيان ان "بدعم من المملكة العربية السعودية يستمر الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيره المركز، لليوم السادس على التوالي حيث وصلت طائرة مساعدات تتضمن مواد غذائية و إغاثية و أدوية و حليب أطفال لدعم الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها".