سامي الجميل علق على موقف ميقاتي: ندعم هكذا خطوات لوضع حد للتدخل الوقح في الشؤون اللبنانية

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر منصة "اكس" أن موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من حديث رئيس البرلمان الإيراني وطلبه استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان خطوة جيدة باتجاه استعادة هيبة الدولة وسيادتها وقرارها.



وشدد الجميل على أننا "ندعم هكذا خطوات لوضع حد للتدخل الوقح في الشؤون اللبنانية"، مشيرا إلى أن "المطلوب الآن أن تستكمل ببسط سلطة الدولة على الأرض".