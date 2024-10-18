سامي الجميل علق على موقف ميقاتي: ندعم هكذا خطوات لوضع حد للتدخل الوقح في الشؤون اللبنانية

موقف دولة الرئيس #نجيب_ميقاتي من حديث رئيس البرلمان الإيراني وطلبه استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في #لبنان خطوة جيدة باتجاه استعادة هيبة الدولة وسيادتها وقرارها وندعم هكذا خطوات لوضع حد للتدخل الوقح في الشؤون اللبنانية. المطلوب الآن أن تستكمل ببسط سلطة الدولة على الأرض. pic.twitter.com/tSR7w0Getx
— Samy Gemayel (@samygemayel) October 18, 2024
موقف دولة الرئيس #نجيب_ميقاتي من حديث رئيس البرلمان الإيراني وطلبه استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في #لبنان خطوة جيدة باتجاه استعادة هيبة الدولة وسيادتها وقرارها وندعم هكذا خطوات لوضع حد للتدخل الوقح في الشؤون اللبنانية. المطلوب الآن أن تستكمل ببسط سلطة الدولة على الأرض. pic.twitter.com/tSR7w0Getx