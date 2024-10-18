الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تجدد ردت على قاليباف: ارفعوا أيديكم عن لبنان
أخبار لبنان
2024-10-18 | 07:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تجدد ردت على قاليباف: ارفعوا أيديكم عن لبنان
اعتبرت كتلة تجدد أن الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بأن إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار ١٧٠١، يتجاوز خرق الأصول الدبلوماسية والأعراف، إلى ممارسة وصاية مرفوضة طالما حذرنا منها.
ورأت الكتلة في بيان أن كلام قاليباف يؤكد أن إيران لا تأبه لمصلحة لبنان وحياة اللبنانيين، بل تستبيح سيادته، وتسعى دائماً لتحويله إلى ورقة تفاوض لتعزيز نفوذها الإقليمي، على أشلاء اللبنانيين ومستقبل بلدهم.
وشددت على أن موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الرافض لمواقف قاليباف ضروري وإن متأخراً، لكنه غير كاف، والمطلوب استعادة القرار السيادي كاملاً، واتخاذ القرار بوقف الحرب وحماية لبنان، ونشر الجيش على الخط الأزرق وكامل الحدود، والبدء فوراً بمسار تطبيق القرارات الدولية كافة، واتفاق الطائف واتفاق الهدنة.
ووجّهت كتلة تجدد رسالة عاجلة للمجتمعين العربي والدولي: "ساعدوا لبنان لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة، أما لإيران فنقول: إرفعي أيديكي عن لبنان، فبلدنا سيد حر مستقل، وعاجلاً أم آجلاً،سيلفظ اللبنانيون هذه الوصاية".
أخبار لبنان
قاليباف:
ارفعوا
أيديكم
لبنان
التالي
مستشفى سيدة لبنان: لاحالات كوليرا لدينا
هدوء حذر يشهده البقاع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-09-30
" ارفعوا أيديكم عن لبنان"... نانسي عجرم: انتهى الكلام!
فنّ
2024-09-30
" ارفعوا أيديكم عن لبنان"... نانسي عجرم: انتهى الكلام!
0
أخبار لبنان
05:54
مصدر مقرب من قاليباف ينفي ما نُقل عنه بشأن وقف إطلاق النار في لبنان
أخبار لبنان
05:54
مصدر مقرب من قاليباف ينفي ما نُقل عنه بشأن وقف إطلاق النار في لبنان
0
آخر الأخبار
05:21
مصدر مقرب من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للميادين: ما نقل عن قاليباف بشأن وقف إطلاق النار في لبنان غير صحيح إطلاقاً
آخر الأخبار
05:21
مصدر مقرب من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للميادين: ما نقل عن قاليباف بشأن وقف إطلاق النار في لبنان غير صحيح إطلاقاً
0
أخبار لبنان
03:20
ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان
أخبار لبنان
03:20
ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:06
بو حبيب: عودة 350 ألف نازح تقريبا إلى سوريا في الفترة الأخيرة تثبت أن نزوحهم اقتصادي
أخبار لبنان
11:06
بو حبيب: عودة 350 ألف نازح تقريبا إلى سوريا في الفترة الأخيرة تثبت أن نزوحهم اقتصادي
0
أخبار لبنان
10:45
رئيسة وزراء إيطاليا من بيروت: استهداف اليونيفيل غير مقبول
أخبار لبنان
10:45
رئيسة وزراء إيطاليا من بيروت: استهداف اليونيفيل غير مقبول
0
أخبار لبنان
10:43
ميقاتي بعد لقائه ميلوني: لبنان دفع ويدفع فاتورة غالية ثمن الصراعات الخارجية.. لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار
أخبار لبنان
10:43
ميقاتي بعد لقائه ميلوني: لبنان دفع ويدفع فاتورة غالية ثمن الصراعات الخارجية.. لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار
0
أخبار لبنان
10:42
الخارجية اللبنانية تستعدي القائم بأعمال السفارة الايرانية لدى لبنان
أخبار لبنان
10:42
الخارجية اللبنانية تستعدي القائم بأعمال السفارة الايرانية لدى لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-10-14
مشاهد خاصة للـLBCI من المنزل المستهدف في أيطو - قضاء زغرتا
أخبار لبنان
2024-10-14
مشاهد خاصة للـLBCI من المنزل المستهدف في أيطو - قضاء زغرتا
0
خبر عاجل
02:54
مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: قبل مقتل السنوار كان هناك عمل لعقد قمة موسعة تضم السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن مع إمكانية دعوة تركيا وباكستان وتم الاتفاق على عقدها في البحر الميت لدعم الأردن أيضًا
خبر عاجل
02:54
مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: قبل مقتل السنوار كان هناك عمل لعقد قمة موسعة تضم السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن مع إمكانية دعوة تركيا وباكستان وتم الاتفاق على عقدها في البحر الميت لدعم الأردن أيضًا
0
آخر الأخبار
06:11
يسرائيل هيوم: الانتهاء من تشريح جثة السنوار في معهد أبو كبير للطب الشرعي ونقل الجثة إلى مكان سري ومن الممكن أن تستخدم الجثة ورقة مساومة في المستقبل
آخر الأخبار
06:11
يسرائيل هيوم: الانتهاء من تشريح جثة السنوار في معهد أبو كبير للطب الشرعي ونقل الجثة إلى مكان سري ومن الممكن أن تستخدم الجثة ورقة مساومة في المستقبل
0
أخبار لبنان
03:06
تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من والى بيروت من 21 الى 26 تشرين الأول
أخبار لبنان
03:06
تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من والى بيروت من 21 الى 26 تشرين الأول
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
هدوء حذر يشهده البقاع
تقارير نشرة الاخبار
07:04
هدوء حذر يشهده البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
قصف يطال قرى محيطة للمدينة في النبطية
تقارير نشرة الاخبار
07:02
قصف يطال قرى محيطة للمدينة في النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:00
مشهد صور… قصف ورفع أنقاض
تقارير نشرة الاخبار
07:00
مشهد صور… قصف ورفع أنقاض
0
تقارير نشرة الاخبار
06:57
التطورات الميدانية الجنوبية الأخيرة
تقارير نشرة الاخبار
06:57
التطورات الميدانية الجنوبية الأخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:55
ميقاتي ندّد بموقف قالبيباف…تفاصيل التنديد من السراي
تقارير نشرة الاخبار
06:55
ميقاتي ندّد بموقف قالبيباف…تفاصيل التنديد من السراي
0
أخبار دولية
06:51
بايدن: اغتيال السنوار يمثّل لحظة ارتياح للإسرائيليين
أخبار دولية
06:51
بايدن: اغتيال السنوار يمثّل لحظة ارتياح للإسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
اغتيال السنوار لا يزال يتفاعل داخل إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
06:41
اغتيال السنوار لا يزال يتفاعل داخل إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
02:53
القصف الاسرائيليّ مستمر على مناطق البقاع… وهدوء ساد على ليل بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
02:53
القصف الاسرائيليّ مستمر على مناطق البقاع… وهدوء ساد على ليل بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
02:51
التوغلات والاشتباكات مستمرة على الحدود… إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
02:51
التوغلات والاشتباكات مستمرة على الحدود… إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
2
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة
3
خبر عاجل
12:51
انذار جديد وعاجل من ادرعي الى سكان البقاع
خبر عاجل
12:51
انذار جديد وعاجل من ادرعي الى سكان البقاع
4
أخبار لبنان
03:20
ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان
أخبار لبنان
03:20
ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان
5
خبر عاجل
17:21
بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو
خبر عاجل
17:21
بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو
6
أخبار لبنان
05:05
أدرعي ينذر سكان هذه القرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
05:05
أدرعي ينذر سكان هذه القرى في جنوب لبنان
7
خبر عاجل
12:28
الجامعة اللبنانية حددت مواعيد استئناف الدراسة
خبر عاجل
12:28
الجامعة اللبنانية حددت مواعيد استئناف الدراسة
8
خبر عاجل
14:35
مشاهد من الغارات الإسرائيلية المسائية التي استهدفت الوردانية
خبر عاجل
14:35
مشاهد من الغارات الإسرائيلية المسائية التي استهدفت الوردانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More