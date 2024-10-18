تجدد ردت على قاليباف: ارفعوا أيديكم عن لبنان

اعتبرت كتلة تجدد أن الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بأن إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار ١٧٠١، يتجاوز خرق الأصول الدبلوماسية والأعراف، إلى ممارسة وصاية مرفوضة طالما حذرنا منها.



ورأت الكتلة في بيان أن كلام قاليباف يؤكد أن إيران لا تأبه لمصلحة لبنان وحياة اللبنانيين، بل تستبيح سيادته، وتسعى دائماً لتحويله إلى ورقة تفاوض لتعزيز نفوذها الإقليمي، على أشلاء اللبنانيين ومستقبل بلدهم.



وشددت على أن موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الرافض لمواقف قاليباف ضروري وإن متأخراً، لكنه غير كاف، والمطلوب استعادة القرار السيادي كاملاً، واتخاذ القرار بوقف الحرب وحماية لبنان، ونشر الجيش على الخط الأزرق وكامل الحدود، والبدء فوراً بمسار تطبيق القرارات الدولية كافة، واتفاق الطائف واتفاق الهدنة.



ووجّهت كتلة تجدد رسالة عاجلة للمجتمعين العربي والدولي: "ساعدوا لبنان لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة، أما لإيران فنقول: إرفعي أيديكي عن لبنان، فبلدنا سيد حر مستقل، وعاجلاً أم آجلاً،سيلفظ اللبنانيون هذه الوصاية".