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مستشفى سيدة لبنان: لا حالات كوليرا لدينا
أخبار لبنان
2024-10-18 | 07:56
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مستشفى سيدة لبنان: لا حالات كوليرا لدينا
نفت إدارة مستشفى سيدة لبنان الجامعي - جونية الأخبار المتداولة عن وجود 5 حالات كوليرا لديها. وأكدت في بيان ان "هذه الأخبار غير صحيحة ولم يستقبل المستشفى أي حالة علما أن وزارة الصحة العامة على اطلاع بأي حالة طارئة في حال وجودها".
وطمأنت الادارة المواطنين والمرضى أنها "تعلن عن كل حالة كوليرا في حال تسجيلها في المستشفى".
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