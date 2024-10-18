مصلحة الليطاني :بدء تزويد الاراضي الزراعية بالمياه في الساحل الجنوبي من الكميات المتوافرة في النهر عبر قناة القاسمية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان أنه "بعد إنتهاء أشغال صيانة الاقسام المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي من الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية في منطقة أرزي والبدء بتزويد الاراضي الزراعية بالمياه في الساحل الجنوبي من الكميات المتوافرة في النهر عبر قناة القاسمية، وبعد انتهاء الفترة التجريبية للقناة الموقتة المستحدثة والتأكد من نجاح أعمال الصيانة، قامت المصلحة بزيادة كميات المياه في القناة عبر تحويل نصف متر مكعب/ ثانية من نبع عين الزرقاء في البقاع الغربي، وذلك لتمكين كافة المشتركين لدى المصلحة من ري مزروعاتهم، مع متابعة مراقبة القناة حيث نفذت اعمال الصيانة والتأكيد على نجاح تجربة التغليف بالنايلون للقناة".



وجددت المصلحة في بيانها "التزامها القيام بواجباتها تجاه المزارعين والمشتركين لا سيما في تزويد آلاف الهكتارات من الاراضي الزراعية بالمياه وتوزيعها بشكل عادل على كافة المشتركين".