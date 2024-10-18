خليل الحية: أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان وخروج أسرانا

أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خليل الحية اليوم الجمعة في بيان مصور إن زعيم الحركة يحيى السنوار "استشهاد مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال في مقدمة الصفوف، وما حصل لن يزيد حركتنا إلا قوة وصلابة".



واضاف: "أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات".