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الخارجية اللبنانية تستعدي القائم بأعمال السفارة الايرانية لدى لبنان

أخبار لبنان
2024-10-18 | 10:42
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الخارجية اللبنانية تستعدي القائم بأعمال السفارة الايرانية لدى لبنان
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الخارجية اللبنانية تستعدي القائم بأعمال السفارة الايرانية لدى لبنان

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين، ممثلة بالأمين العام للوزارة السفير هاني الشميطلّي، القائم بأعمال السفارة الايرانية لدى لبنان ميثم قهرماني للوقوف معه على محتوى حديث رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف عن استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وقد شدّد الشميطلّي خلال اللقاء على حرص لبنان على بذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي عليه من خلال تطبيق القرار 1701 بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه وأمن شعبه وسلمه الأهلي، وهو يعوّل في ذلك على دعم جميع الدول الحريصة على ممارسة الدولة اللبنانية لسلطتها وسيادتها ولا سيما لجهة التعبير عن ثوابت الموقف اللبناني في هذه اللحظة الوطنية البالغة الحساسية.

وقد أبدى القائم بالاعمال الايراني تفهّم ايران وحرصها على لبنان وسيادته في ظل الظروف الصعبة والحساسة التي يمرّ بها بدليل أنّ رئيس مجلس الشورى الايراني أصدر بيانا أوضح فيه ما كان قد صرّح به لصحيفة الفيغارو الفرنسية.

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