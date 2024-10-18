الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي بعد لقائه ميلوني: لبنان دفع ويدفع فاتورة غالية ثمن الصراعات الخارجية.. لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار
أخبار لبنان
2024-10-18 | 10:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ميقاتي بعد لقائه ميلوني: لبنان دفع ويدفع فاتورة غالية ثمن الصراعات الخارجية.. لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار
اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان "رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني زارت لبنان في هذا الظرف العصيب الذي نمر به للتعبير عن تضامنها مع لبنان وشعبه وكرسالة دعم ايطالية لدور ومهام قوات السلام الدولية في جنوب لبنان."
وقال "تحدثنا عن العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين لبنان وايطاليا، إضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد منطقة الشرق الاوسط، ثم تناولنا الحرب الدائرة في الجنوب وجددنا التأكيد أن الحل الديبلوماسي يجب ان يتقدم على الحرب والعنف والدمار ويتمثل اولا في التزام اسرائيل الكامل بوقف اطلاق النار والتقيد بالشرعية الدولية وبتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم1701 بشكل كامل ووقف الخروقات للسيادة اللبنانية."
واضاف "اكدت لميلوني ان لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار واستهداف المدنيين وتدمير البلدات والقرى. وشددت على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701، وابديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"."
كذلك اكد لميلوني "شكر لبنان وتقديره للمساهمة الكبيرة والدائمة لايطاليا في عداد قوات "اليونيفيل"ما يعبّر عن التزام ايطاليا بسلامة لبنان واستقراره وصون وحدة اراضيه.
ان لبنان المتمسك بالشرعية الدولية ، يرفض تهديد اسرائيل لليونيفيل بالمغادرة والاعتداءات التي تتعرض لها، والتي تشكل انقلابا فاضحا على الشرعية الدولية، ما يقتضي من الجميع الوقوف وقفة واحدة ضد هذا التطاول السافر على دور اليونيفيل ومهمتها الكبيرة في الوقوف الى جانب لبنان واللبنانيين."
وشكر رئيسة الوزراء "على دعم بلادها المستمر للجيش وتعزيز قدراته لتمكينه من القيام بكل المهام المنوطة به."
وشدد على "وجوب الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الامر الاساسي لاطلاق ورشة الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة واطلاق عجلة النهوض الاقتصادي بدعم اصدقاء لبنان في العالم."
وقال "إن لبنان دفع ويدفع فاتورة غالية ثمن الصراعات الخارجية، وما يحصل حاليا يجب ان يكون درسا لجميع الاطراف اللبنانية ان النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية هو المطلوب وان سيادة الدولة اللبنانية على اراضيها هو الحل لكل المشكلات القائمة."
أخبار لبنان
لقائه
ميلوني:
لبنان
ويدفع
فاتورة
غالية
الصراعات
الخارجية..
اولوية
اطلاق
النار
التالي
اتصال أميركيّ سعوديّ وآخر أميركيّ قطريّ لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:30
ميقاتي بعد لقائه رئيسة الحكومة الايطالية: لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار ونشدد على التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرارات الدولية الخاصة به لا سيما 1701 وابديت استعدادا لتعزيز وجود الجيش بالجنوب بالتعاون مع اليونيفل
آخر الأخبار
10:30
ميقاتي بعد لقائه رئيسة الحكومة الايطالية: لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار ونشدد على التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرارات الدولية الخاصة به لا سيما 1701 وابديت استعدادا لتعزيز وجود الجيش بالجنوب بالتعاون مع اليونيفل
0
آخر الأخبار
2024-10-11
ميقاتي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا بطلب من الخارجية تقديم طلب إلى مجلس الامن لاتخاذ قرار بوقف فوري لاطلاق النار وتنفيذ القرار 1701
آخر الأخبار
2024-10-11
ميقاتي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا بطلب من الخارجية تقديم طلب إلى مجلس الامن لاتخاذ قرار بوقف فوري لاطلاق النار وتنفيذ القرار 1701
0
خبر عاجل
2024-10-11
ميقاتي من السراي: تلقيت إتصالاً من وزير الخارجية الأميركية ووجدنا تضامناً كاملاً مع لبنان وهناك سعي كبير لوقف إطلاق النار
خبر عاجل
2024-10-11
ميقاتي من السراي: تلقيت إتصالاً من وزير الخارجية الأميركية ووجدنا تضامناً كاملاً مع لبنان وهناك سعي كبير لوقف إطلاق النار
0
آخر الأخبار
2024-10-10
افرام من بكركي: الراعي أصرّ على اولوية انتخاب رئيس للجمهورية ووقف اطلاق النار اساسي والوضع لا يحتمل الخطر على الكيان خصوصا مع محاولات دخول الاسرائيلي الى اراضي لبنان
آخر الأخبار
2024-10-10
افرام من بكركي: الراعي أصرّ على اولوية انتخاب رئيس للجمهورية ووقف اطلاق النار اساسي والوضع لا يحتمل الخطر على الكيان خصوصا مع محاولات دخول الاسرائيلي الى اراضي لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الـLBCI في الماري وأهلها بين موسم الزيتون وصرخة تأمين الكهرباء والاتصالات والمياه
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الـLBCI في الماري وأهلها بين موسم الزيتون وصرخة تأمين الكهرباء والاتصالات والمياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
المعارك المستمرة على الحدود...اليكم الصورة من الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:15
المعارك المستمرة على الحدود...اليكم الصورة من الجنوب
0
أمن وقضاء
13:02
المقاومة الإسلامية: أطلقنا صلية من الصواريخ النوعية التي استهدفت مدينة حيفا
أمن وقضاء
13:02
المقاومة الإسلامية: أطلقنا صلية من الصواريخ النوعية التي استهدفت مدينة حيفا
0
أخبار لبنان
12:46
التقرير الرقم 22 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن
أخبار لبنان
12:46
التقرير الرقم 22 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-08-29
بعد زواجهما... لحظة رومانسية جديدة تجمع ناصيف زيتون ودانييلا رحمة (صورة)
فنّ
2024-08-29
بعد زواجهما... لحظة رومانسية جديدة تجمع ناصيف زيتون ودانييلا رحمة (صورة)
0
آخر الأخبار
2024-10-11
الجيش الإسرائيلي: وفقا لتقييم الوضع تقرر تعزيز سرايا المقاتلين لمهام الدفاع في قيادة المنطقة الوسطى
آخر الأخبار
2024-10-11
الجيش الإسرائيلي: وفقا لتقييم الوضع تقرر تعزيز سرايا المقاتلين لمهام الدفاع في قيادة المنطقة الوسطى
0
أخبار لبنان
05:28
جعجع لـ”الشرق الأوسط”: لن نقبل بعد الحرب بعودة “دويلة حزب الله”
أخبار لبنان
05:28
جعجع لـ”الشرق الأوسط”: لن نقبل بعد الحرب بعودة “دويلة حزب الله”
0
خبر عاجل
2024-10-16
الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب عشرات الأهداف لحزب الله في النبطية وفكك بنية تحتية تحت الأرض
خبر عاجل
2024-10-16
الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب عشرات الأهداف لحزب الله في النبطية وفكك بنية تحتية تحت الأرض
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الـLBCI في الماري وأهلها بين موسم الزيتون وصرخة تأمين الكهرباء والاتصالات والمياه
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الـLBCI في الماري وأهلها بين موسم الزيتون وصرخة تأمين الكهرباء والاتصالات والمياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
المعارك المستمرة على الحدود...اليكم الصورة من الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:15
المعارك المستمرة على الحدود...اليكم الصورة من الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الموقف الأميركي في مرحلة ما بعد السنوار
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الموقف الأميركي في مرحلة ما بعد السنوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
بين التشدد والدبلوماسية.. حماس بعد السنوار
تقارير نشرة الاخبار
13:12
بين التشدد والدبلوماسية.. حماس بعد السنوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
ما بعد السنوار ليس كما قبله
تقارير نشرة الاخبار
13:09
ما بعد السنوار ليس كما قبله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
اغتيال السنوار وضع جبهة غزة امام مفترق طرق
تقارير نشرة الاخبار
13:07
اغتيال السنوار وضع جبهة غزة امام مفترق طرق
0
تقارير نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-10-2024
تقارير نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-10-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
هدوء حذر يشهده البقاع
تقارير نشرة الاخبار
07:04
هدوء حذر يشهده البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
قصف يطال قرى محيطة للمدينة في النبطية
تقارير نشرة الاخبار
07:02
قصف يطال قرى محيطة للمدينة في النبطية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
2
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة
3
أخبار لبنان
03:20
ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان
أخبار لبنان
03:20
ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان
4
خبر عاجل
17:21
بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو
خبر عاجل
17:21
بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو
5
أخبار لبنان
05:05
أدرعي ينذر سكان هذه القرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
05:05
أدرعي ينذر سكان هذه القرى في جنوب لبنان
6
أخبار دولية
09:41
أدرعي ينشر فيديو للحظة قصف المبنى الذي تحصن في داخله السنوار
أخبار دولية
09:41
أدرعي ينشر فيديو للحظة قصف المبنى الذي تحصن في داخله السنوار
7
أمن وقضاء
08:17
بيان للجيش: للتنبّه لمخططات العدو والتحلي بالوعي والمسؤولية!
أمن وقضاء
08:17
بيان للجيش: للتنبّه لمخططات العدو والتحلي بالوعي والمسؤولية!
8
خبر عاجل
14:35
مشاهد من الغارات الإسرائيلية المسائية التي استهدفت الوردانية
خبر عاجل
14:35
مشاهد من الغارات الإسرائيلية المسائية التي استهدفت الوردانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More