رئيسة وزراء إيطاليا من بيروت: استهداف اليونيفيل غير مقبول

اعتبرت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من بيروت الجمعة أنه من "غير المقبول" استهداف قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) والتي اتهمت اسرائيل باستهداف مواقع لها في جنوب البلاد.



وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "نعمل جميعًا من أجل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان واستهداف اليونيفل غير مقبول ويجب تعزيزها والحفاظ على حيادها وقد أبديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع اليونيفيل".



وشددت على أن ايطاليا ملتزمة بموضوع عودة النازحين الطوعية والآمنة الى سوريا.



