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بو حبيب: عودة 350 ألف نازح تقريبا إلى سوريا في الفترة الأخيرة تثبت أن نزوحهم اقتصادي

أخبار لبنان
2024-10-18 | 11:06
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بو حبيب: عودة 350 ألف نازح تقريبا إلى سوريا في الفترة الأخيرة تثبت أن نزوحهم اقتصادي
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بو حبيب: عودة 350 ألف نازح تقريبا إلى سوريا في الفترة الأخيرة تثبت أن نزوحهم اقتصادي

بو حبيب: استمرار إسرائيل في سياسة المجارز التي ترتكبها لن يحل الأمور وإنما سيؤدي إلى مزيد من التطرف

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أن استمرار إسرائيل في سياسة المجارز التي ترتكبها لن يحل الأمور، وإنما سيؤدي إلى مزيد من التطرف".

وأمل بو حبيب خلال استقباله سفيرة كندا ستيفاني ماكولم في أن "تواصل كندا الضغط على إسرائيل لتوقف عدوانها على لبنان".

وعن ملف النزوح السوري إلى لبنان، اعتبر بو حبيب أن "عودة ثلاثمئة وخمسين ألف نازح تقريبا إلى سوريا في الفترة الأخيرة، تثبت أن نزوحهم اقتصادي، وليس أمنيا، وأن لبنان كان محقا في مطالبته بعودة النازحين السوريين الى مناطق آمنة في بلدهم وبتقديم المساعدات لهم في الداخل السوري، وليس في لبنان".

بلاسخارت

واستقبل وزير الخارجية المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت، وبحث معها في "مستجدات عدوان اسرائيل المتواصل على لبنان واستمرار خرقها السيادة اللبنانية بحرا وبرا وجوا، وقصفها العشوائي المدن والقرى، مستهدفة المدنيين العزل ومراكز الجيش اللبناني وفرق الإغاثة والاسعاف".

وجدد بو حبيب الطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تكثيف الضغوط على إسرائيل لإلزامها بوقف عدوانها، والانسحاب فورا من الأراضي اللبنانية كافة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

ماغرو

وبحث بو حبيب مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو في التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي "لدعم الشعب اللبناني وسيادة لبنان"، الذي سيعقد في باريس في 24 تشرين الأول 2024، إضافة الى المساعي الفرنسية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

أخبار لبنان

بو حبيب

العدوان الإسرائيلي

إسرائيل

النازحين السوريين

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