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بري عرض المستجدات السياسية والميدانية مع ميلوني

أخبار لبنان
2024-10-18 | 12:25
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بري عرض المستجدات السياسية والميدانية مع ميلوني
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بري عرض المستجدات السياسية والميدانية مع ميلوني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في التينة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ملوني حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

ودام اللقاء حوالي ٤٠ دقيقة غادرت بعده ملوني من دون الإدلاء بتصريح وقد ودعها الرئيس بري عند مدخل المقر.
 
 
 

أخبار لبنان

بري

جورجيا ملوني

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