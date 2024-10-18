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رئيس الأركان الإسرائيلي: نقدر أننا قتلنا نحو 1500 من عناصر حزب الله
أخبار لبنان
2024-10-18 | 12:38
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رئيس الأركان الإسرائيلي: نقدر أننا قتلنا نحو 1500 من عناصر حزب الله
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رئيس الأركان الإسرائيلي: نقدر أننا قتلنا نحو 1500 من عناصر حزب الله
ادعى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن أضرارا جسيمة لحقت بحزب الله.
وقال هاليفي للقوات البرية في جنوب لبنان: "هناك أضرار جسيمة، ويتم القضاء على تسلسل قيادة كامل، وحزب الله يخفي قتلاه، ويخفي قادته القتلى. نقدر أننا قتلنا نحو 1500 من عناصر حزب الله، وتقديراتنا متحفظة، وأفترض أن هناك المزيد لا نعرفه، (قتلوا) في العديد من الغارات الجوية".
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الجيش الإسرائيلي
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