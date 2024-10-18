بو حبيب عرض هاتفيًا مع نظيره المصري لجهود وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان



أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، اتصالا هاتفيا بوزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، بحثا في خلاله في الجهود والمساعي التي تقوم بها القاهرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة الى مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.



وشكر بو حبيب لمصر "دعمها الكبير للبنان ووقوفها الدائم الى جانبه، والدور الذي تضطلع به مع دول عربية أخرى ودول غربية، في سبيل التوصل الى وقف لاطلاق النار".



كما وشكر لها دورها الانساني الكبير في لبنان، من خلال المساعدات الطبية والاغاثية التي تقدّمها إلى الشعب اللبناني.



وأكد الوزير عبد العاطي من جهته، أن "مصر تسعى بكل قوة لوقف اطلاق النار في لبنان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، ولوضع حدّ للشغور الرئاسي".



وشدد في هذا الشأن على أن "ليس من حق أي طرف خارجي وضع فيتو على أي مرشح رئاسي يتوافق عليه اللبنانيون، أو فرض أي مرشح عليهم".