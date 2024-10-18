وزير الطاقة للـLBCI: الأضرار تساوي 440 مليون دولار في قطاع المياه والطاقة

كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن "الأضرار تساوي 440 مليون دولار في قطاع المياه والطاقة فقط أما في قطاع الخدمات والتربية والصحّة فالأضرار تصل الى مليارات الدولارات".



وذكر فياض أن الأضرار في شبكة الكهرباء والمياه توازي 120 مليون دولار.



وقال في حديث للـLBCI: "اليوم، لم نعد نستطيع أن نجبي الفواتير المستحقة في قطاع المياه والكهرباء لأن الناس نزحت من مناطقها" بسبب العدوان الاسرائيلي.



وأضاف: "الأولوية الكبرى التي نعوّل عليها بالنسبة للمجتمع الدولي والضغط الذي نريده منه هو موضوع وقف اطلاق النار. فوقف اطلاق النار هو أولوية قصوى قبل المساعدات وقبل أي شيء".



واعتبر وزير الطاقة أنه "يجب أن نسعى عبر الحكومة ورئيسها والبرلمان ورئيسه والكتل النيابية لوقف اطلاق النار لأنه الأولوية الكبرى، قائلا: "لا أتوقع أن يكون قريبا".